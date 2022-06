Kitzingen vor 1 Stunde

65-Jähriger von Auto erfasst und verletzt

Als ein 65-jähriger Mann am Montag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen ungefähr auf Höhe der Hausnummer 1 a vom Gehweg aus die Straße in Richtung Klettenberg überquerte, soll er von einem bislang unbekannten, größeren Fahrzeug erfasst worden und dann gestürzt sein. Der unbekannte Fahrer wäre dann ausgestiegen und hätte dem Mann wieder hochgeholfen, heißt es im Polizeibericht. Ein weiterer unbekannter Mann hätte ebenfalls geholfen. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass sich der Fußgänger bei dem Sturz verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.