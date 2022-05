Kitzingen vor 1 Stunde

64-Jährige beleidigt und geschlagen

Am Dienstagmorgen wartete eine 64-jährige Frau um 6.35 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhofsplatz in Kitzingen auf einen Linienbus. Währenddessen lief eine bislang unbekannte Frau vorbei, beleidigte die 64-jährige und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht, berichtet die Polizei. Anschließend stieg die Unbekannte in einen Bus, der in Richtung Wiesentheid fuhr.