Nur wenige Förderprogramme des Bundes wirken in solch umfassender Weise auf die Kommunen wie das Städtebauförderprogramm. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber freut sich deshalb sehr, dass ihre Heimatregion wieder umfangreich von diesem wichtigen Instrument profitiert, heißt es in einer Pressemitteilung aus ihrem Büro. „Im Jahr 2021 Jahr fließen aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung 6,15 Millionen Euro in den Landkreis Kitzingen. Für den gesamten Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen werden insgesamt 7,7 Millionen Euro für die Städtebauförderung zur Verfügung gestellt. Das ist eine tolle Nachricht für unsere Region“, so Weisgerber.

Die Städtebauförderung unterstützt Projekte von Veränderung, Zusammenarbeit und Zukunft. „Wieder profitieren viele Städte, Dörfer und Gemeinden in meinem Wahlkreis von den Programmen. So fließen zum Beispiel als Unterstützung aus dem Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der Kernstadt in Kitzingen“, sagte die Schwebheimer Bundestagsabgeordnete. „Die Förderung trägt dazu bei, auch kleinere und mittlere Städte und Gemeinden im ländlichen Raum zu stärken und lebenswert für die Menschen zu erhalten.“

Neben der Kreisstadt Kitzingen, Dettelbach, Volkach und Iphofen werden auch kleine Gemeinden wie Mainbernheim oder Sulzfeld am Main durch die Städtebauförderung unterstützt.

Gefördert wurden im Detail:

Programm "Sozialer Zusammenhalt": Kitzingen 96 000 Euro, Wiesenbronn 280 000 Euro;

Programm "Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne": Dettelbach 482 000 Euro, Iphofen 192 000 Euro, Iphofen, Ortsteil Mönchsondheim 300 000 Euro, Mainbernheim 900 000 Euro, Marktbreit 860 000 Euro, Prichsenstadt 172 000 Euro, Sulzfeld 143 000 Euro, Volkach 420 000 Euro, Wiesentheid 805 000 Euro.

Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten": Kitzingen: 1 500 000 Euro.