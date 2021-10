Nordheim vor 48 Minuten

6000 Euro für Nordheimer Vereine gespendet

Im Beisein von Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger überreichte der Geschäftsführer der Volkacher Firma Akudmedpharm, Norbert Seis, eine Spende über 6000 Euro an drei Nordheimer Vereine. Der Betrag kam im Zuge des Corona-Bürgertests, der ab dem Pfingstwochenende dieses Jahres drei Wochen lang im Nordheimer Rathaus in einer Covid Schnell- Teststation ermöglicht wurde, zustande. Die Gemeinde hatte laut Bürgermeisterin Sibylle Säger kurzfristig auf die Testvorgaben zum Start an Pfingsten in der Gastronomie und den Beherbergungsbetrieben reagiert und in dem Volkacher Unternehmen einen Partner für den Betrieb einer Teststation gefunden.