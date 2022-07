Mainfrankenpark vor 1 Stunde

60-Jähriger greift vorbeilaufender Frau an die Brust

Am späten Mittwochabend lieferte ein 60-jähriger Mann mit einem Lkw Ware bei einer Firma im Mainfrankenpark an. Als auf dem Firmengelände eine Mitarbeiterin an ihm vorbeilief, fasste er der Frau unvermittelt an die Brust.