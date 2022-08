Sommerach vor 1 Stunde

60-Jährige stürzte vom Fahrrad

Eine 60-jährige Frau war am Dienstagabend mit dem Fahrrad auf dem Radweg "Am See" in Sommerach unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes verlor sie aus Unachtsamkeit und ohne eine Fremdbeteiligung die Kontrolle über das Rad und stürzte auf die Fahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei.