Gleich mehrere Polizeieinsätze löste im Laufe des Montagabends bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags ein Mann in Iphofen aus. Der 51-jährige randalierte zunächst gegen 17 Uhr in einer Arztpraxis in Iphofen. Nachdem er zu Fuß die Praxis verlassen hatte, warf er einen Stein gegen das Küchenfenster eines Einfamilienhauses „Am Schafhofgraben“. Von dort entfernte er sich nach Angaben der Polizei mit einem Fahrrad und es folgten weitere Sachbeschädigungen in der näheren Umgebung.

Bei einer Fahndung wurde er schließlich in Mainbernheim festgenommen, nachdem er bei einem Gebrauchtwagenhändler mehrere Auto-Heckscheiben eingeschlagen hatte. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der 51-jährige in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf circa 8700 Euro.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa