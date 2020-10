Der Dr. Erwin Rumpel-Gedächtnispreis kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Tag der Deutschen Einheit in der Rathaushalle in Kitzingen verliehen werden. Eine feierliche Preisverleihung könne unter den gegebenen Umständen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU-Stadtratsfraktion Kitzingen. Deshalb gibt es auch keinen Preisträger.

Das Preisgeld von 500 Euro wird jedoch an den Förderverein des Roxy Kino Kitzingen gespendet. Die Verantwortlichen um Christine Jenike und Michael Schmitt haben das Roxy Kino mit außerordentlichem Engagement zum Leben erweckt und bereichern das kulturelle Leben in Kitzingen in besonderem Maße, heißt es in der Mitteilung.