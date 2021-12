Keine Hilfe ohne Hilfe. In diesem Sinne spendete Uwe Ziegler der Rettungshundestaffel Kitzingen 500 Euro, heißt es in einer Pressemeldung. Die Rettungshundestaffel des BRK Kitzingen besteht seit 1997 und hat heute circa 25 Mitglieder. Im Durchschnitt trainieren 15 bis 20 Hunde mit Führern für den Einsatz. Im Jahr wird die Staffel zwischen fünf und 15 Mal zum Einsatz gerufen. Dabei stehen Hundeführer, Hunde und Helfer 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr zur Verfügung.

Da die Hunde alle in privatem Besitz sind, bringen die ehrenamtlichen Hundeführer nicht nur ihre Zeit sondern auch eine nicht unerhebliche Summe an finanziellen Aufwendungen in ihr Ehrenamt ein. Um so mehr freute es das BRK, als Herr Ziegler an die beiden Gründungsmitglieder, Sigrid und Werner Höfer herantrat, um die Staffel zu unterstützen. Er stellte der Hundestaffel 500 Euro für Ausrüstung zur Verfügung. Die Hundestaffel möchte sich bei allen Unterstützern bedanken. Besonders auch bei der Familie Rügamer, die bereits im September ebenfalls 500 Euro an die Staffel spendete, schließt die Meldung ab.