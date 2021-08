Kleinlangheim vor 17 Minuten

500 Euro für Restaurierung des Altarbildes

Monika Conrad und Bürgermeisterin Gerlinde Stier übergaben an Pfarrer Harald Vogt einen Scheck über 500 Euro zur Restaurierung des Altarbilds in der Kirche. Beim Martin-Luther-Vortrag am Samstag in der Kirche diente die Hälfte des Eintritts in Höhe von 409 Euro als Spende für das Altarbild. Den Rest hat der Förderkreis Kirchenburg beigesteuert.