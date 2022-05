Iphofen vor 51 Minuten

500 Euro für das Sommerfest

Das Altenbetreuungzentrum in Iphofen freut sich, das es endlich nach der schwierigen Coronazeit ein Sommerfest für die Bewohner ausrichten kann. Deshalb hat sich der AWO-Ortsverein Iphofen entschlossen, ihnen eine Spende in Höhe von 500 Euro zukommen zu lassen, was die Leiterin Andrea Troll sehr gefreut hat.