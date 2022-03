Kitzingen vor 20 Minuten

50-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf E-Scooter erwischt

Bei der Kontrolle eines 50-jährigen E-Scooter-Fahrers am Montagabend in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen, zeigte dieser Auffälligkeiten "hinsichtlich kürzlichen Alkohol- sowie Drogenkonsums", wie die Polizei schreibt.