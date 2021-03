Völlig danebenbenommen hatte sich ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen im Januar vergangenen Jahres. Eine Autofahrerin bedrohte er vor dem Haßfurter Bahnhof mit einer rund halben Meter langen Holzlatte. Die Frau traute sich nicht, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, und wählte den Polizeinotruf. Die eintreffenden Beamten beleidigte der Wüterich wie bereits einen Tag zuvor, als ihm die Beamten in Hofheim ein Platzverbot erteilt hatten, weil er seine Ex-Freundin verbotenerweise aufsuchte.

Jetzt bekam der 50-Jährige am Amtsgericht in Haßfurt die Quittung für seine Ausraster. Wegen Nötigung und Beleidigung erhielt der Mann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Von seiner Ex-Lebensgefährtin muss er sich nach Weisung des Gerichts weiterhin fernhalten.

Los gingen die Eskapaden des Angeklagten am 24. Januar 2020, als er am späten Abend ein Vereinslokal in Hofheim aufsuchte, in dem seine Ex-Freundin damals arbeitete. Die war über den unerwarteten Besuch nicht erfreut und rief die Polizei, die gleich mit zwei Streifen anrückte, um den Betrunkenen in die Ausnüchterungszelle in der Dienststelle in Haßfurt zu bringen. Dabei beleidigte der damals 49-Jährige die Polizisten mit Schimpfworten, von denen „Maulaffen“ noch das höflichste war.

Kaum aus der Ausnüchterungszelle entlassen, frönte der Angeklagte am nächsten Tag wieder dem Alkohol. Gegen 19.40 Uhr hielt er sich vor dem Bahnhofsgebäude in Haßfurt auf, mit später ermittelten 0,86 Promille intus und bewaffnet mit einer Holzlatte. Als eine 32-Jährige mit ihrem Auto vorfuhr, fuchtelte er damit herum, weil er sich von dem Abblendlicht geblendet fühlte, wie er in der Verhandlung sagte.

Zweiter Ausraster bringt den Mann vor Gericht

Die Autofahrerin bekam Angst und fuhr in Richtung des westlich gelegenen Parkplatzes, wohin ihr der Angeklagte folgte. Als die 32-Jährige anhielt, baute sich der Mann vor der Kühlerhaube auf. Die Frau rief die Polizei, die wenig später eintraf und den Lattenschwenker erneut in die Zelle brachte – wiederum unter wüsten Beschimpfungen des Angeklagten.

Der 50-Jährige räumte vor Gericht alle Vorwürfe ein und entschuldigte sich für sein Verhalten. Alkohol trinke er seitdem nicht mehr, versicherte seine Verteidigerin.

Ein Unbekannter ist er vor Gericht nicht. Acht Einträge stehen in seinem Sündenregister, von Verkehrsdelikten über Diebstahl und Betrug bis hin zu Raub mit Körperverletzung. Im Jahr 2016 wurde er zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er einen Supermarkt in Kitzingen überfallen hatte. Im Jahr 2019 wurde er entlassen.

Seitdem habe sich der Angeklagte gebessert, sagte sein Bewährungshelfer im Zeugenstand. Seine Alkohol- und Spielsucht habe er seitdem im Griff. Immer wieder sei sein Klient in früheren Zeiten in die Psychiatrie in Werneck eingeliefert worden. Dies sei nun nicht mehr nötig, erfuhr das Gericht.

Die Anklagevertreterin sah daher eine günstige Sozialprognose vorliegen und plädierte auf eine sechsmonatige Bewährungsstrafe, die der Vorsitzende Richter Christoph Gillot so übernahm. „Ich möchte Sie dienstlich nicht mehr wiedersehen“, verabschiedete er den Verurteilten aus dem Gerichtssaal.