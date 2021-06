Am Dienstag (Stand 14 Uhr) gab es im Landkreis insgesamt 82 Corona Indexfälle. Davon fallen 45 in die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz, die laut RKI bei 50,5 liegt. Das Landratsamt geht in einer Pressemeldung allerdings davon aus, dass die Inzidenz seit Montag bei 49,3 und damit unter der kritischen Marke von 50 liegt. Mitarbeiter des Gesundheitsamts haben sich direkt auf Ursachenforschung begeben und herausgefunden, dass ein Fall vom RKI womöglich doppelt gezählt wurde. Solche Doppelmeldungen kommen durch die Meldewege gelegentlich vor und werden direkt bereinigt, sobald die Doppelmeldung auffällt. In der Regel wirkt sich ein einziger Fall aber nicht so ausschlaggebend aus wie aktuell, denn ohne diesen einen Fall läge die Inzidenz unter 50.

Zu den Fällen: Bei einer Reihentestung in einer Firma im Landkreis wurden am Montag insgesamt 231 Personen getestet, alle Ergebnisse sind da, alle sind negativ. Bei der Zuordnung der Fälle war am Montag ein Fehler aufgetaucht: es sind nicht 16 Mitarbeiter der Firma positiv getestet, sondern 14, davon vier aus dem Landkreis Würzburg.