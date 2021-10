Aus Fördercent werden bunte Blumenmeere: Als Folgeprojekt ihres Ökostromprodukts "PurNatur" legt die N-Ergie in der Region mehrere Blühwiesen an. Auf insgesamt 60 000 Quadratmetern entstehen Blühflächen in ganz Franken – rund 4600 Quadratmeter davon in Iphofen, auf einer Fläche am Heizwerk, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Die Samen wurden im Frühjahr durch den Bauhof ausgebracht, nun besuchten Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie, und Bürgermeister Dieter Lenzer die Blühwiese.

Für jede Kilowattstunde, die die Kundinnen und Kunden des regionalen Ökostromprodukts verbrauchen, fließt ein Cent (netto) in Umweltprojekte in der Region. In Iphofen wurde die Veitshöchheimer Bienenweide angesät. Die Saatgut-Mischung besteht aus ausgesuchten, einjährigen und mehrjährigen Wildkräutern. Im Frühjahr wurden in der Region weitere, an die jeweiligen Ursprungsgebiete angepasste Blühpflanzenmischungen angesät – unter anderem in Iphofen, Seinsheim und Rödelsee.