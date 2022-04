In der Faschingsszenerie in Volkachs Vorstadt-Narrhalla ist am Sonntag eine Ära zu Ende gegangen. Nach 44 Jahren auf der Kommandobrücke der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) hat Manfred Krapp das Narrenzepter in jüngere Hände übergeben. Nachfolger des 77-jährigen Krapp ist Konstantin Kraus. Die 50 in der Hauptversammlung anwesenden Mitglieder wählten den 23-Jährigen einstimmig zum neuen Vorsitzenden.

Mit Krapp trat auch dessen Stellvertreter André Münch nicht mehr zur Wahl im Vereinsheim an. Münch war zwölf Jahre Vizevorstand. Sein Amt übernahm Barbara Staudt, die viele Jahre für die Garden zuständig war. Keine Veränderungen gab es mit Jasmin Müller bei der Schatzmeisterin und mit Katharina Thaler bei der Schriftführerin. Stehender Applaus begleitete den Abschied von Manfred Krapp, der 1974 (Gründungsjahr der KVO) als zweiter Vorsitzender und vier Jahre später als erster Vorsitzender die Geschicke der Narrengilde übernahm und die Folgejahrzehnte erfolgreich lenkte.

Insgesamt 48 Jahre trug der jetzige Rentner die Hauptverantwortung, als Vereinsheimbeauftragter will er die "Jugend" aber künftig nicht im Stich lassen. Seit Gründung hat Krapp zusammen mit seiner Frau Doris, die das Amt der Schatzmeisterin 45 Jahre ausübte, die Vereinigung kontinuierlich aufgebaut. 27 Jahre dirigierte er als Sitzungspräsident das "Dreifach donnernde Helau" in den Faschingssitzungen.

Viele Herausforderungen wurden gemeinsam geleistet, resümierte der scheidende Vorsitzende. Die größten Projekte waren die Errichtung der beiden Vereinsgebäude in den Jahren 1986 und 2006. Krapps Dank galt allen Helfern und Unterstützern in den gut vier Jahrzehnten seiner Regentschaft. Sein Arbeitsbericht für die vergangenen zwölf Monate fiel knapp aus, machte die Corona-Pandemie im närrischen Bereich doch so gut wie alles zunichte. Lediglich die Kirchweih konnte unter Auflagen gefeiert werden.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich seit Jahren eng verbunden mit der KVO und freute sich über den erfolgreichen Generationswechsel : "Jung, dynamisch." Den Akteuren der KVO dankte er mit den Worten: "Ihr sorgt für gute Laune und das können wir in dieser Zeit sehr gut gebrauchen."

Die weiteren Ergebnisse der Neuwahlen: Als Sitzungspräsident macht Torsten Müller weiter. Beisitzer sind Stefan Bedenk, Hans-Dieter Endres und André Münch. Als Kassenprüfer fungieren Wolfgang Thaler und Matthias Martin. Für die Technik/Elektrik sind Andreas Staudt und Emil Endres zuständig. Die Leitung der Garden übernimmt Leonie Gailus. Küchenchefin ist Elisabeth Thaler. Die Öffentlichkeitsarbeit erledigt Susanne Feuerbach.