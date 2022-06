Die Neuwahl der Führungsmannschaft stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Sommeracher Tischtennisabteilung. Dabei gab es nur auf einem Posten eine Änderung. Nachdem Winfried Kraus, der seit der Gründung der Abteilung im Februar 1979 das Amt des Schriftführers bekleidet hatte, nicht mehr antrat, wurde Ronny Zezula zu seinem Nachfolger gewählt. Die übrigen Funktionen blieben in bewährten Händen, nämlich Abteilungsleiter Burkard Utz, stellvertretender Abteilungsleiter Ulrich Schwarz, Kassenwart Jürgen Thomaier, Jugendleiter Ulrich Schwarz, stellvertretender Jugendleiter Markus Jäger sowie Vergnügungswarte Stefan Böhm und Ulrich Schwarz.

Für 43 Jahre Tätigkeit als Schriftführer wurde Winfried Kraus von Abteilungsleiter Burkard Utz mit Präsenten bedacht und zum Ehrenschriftführer ernannt. 17 prall gefüllte Ordner Dokumentation dieser Ära übergab Kraus der Abteilung zur Archivierung.

Der Kassenbericht von Jürgen Thomaier wies trotz Corona bedingter Einbußen geordnete Finanzen aus. In seinem letzten Saisonrückblick über das Abschneiden der fünf Sommeracher Mannschaften in den Punkt- und Pokalspielen hob Schriftführer Winfried Kraus die 1. Herrenmannschaft besonders hervor. Ungeschlagen errang sie in der Bezirksliga die Meisterschaft. Abteilungsleiter Burkard Utz gab einen Einblick in die Neustrukturierung des Jugendspielbetriebs.

Zur Saison 2022/2023 werden wieder drei Herren- sowie zwei Jugendteams für den Punktspielbetrieb gemeldet. Frank Hofmann, Burkard Utz und weitere Aktive aus den Herrenmannschaften wollen die beiden Jugendleiter Ulrich Schwarz und Markus Jäger bei der Betreuung des Tischtennis-Nachwuchses unterstützen.

Von: Winfried Kraus (Pressebeauftragter, SV-DJK Sommerach)