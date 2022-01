Wiesentheid vor 27 Minuten

42-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Am späten Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid einen 42-jährigen Skoda Fahrer. Dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest, wie es im Bericht der Polizei heißt.