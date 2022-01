Kitzingen vor 48 Minuten

41-Jähriger mit positivem THC-Test

Am Donnerstagmittag, 12.10 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Kitzingen ein grauer Volvo in der Straße Am Dreistock ins Auge. Bei der anschließenden Verkehontrskontrolle wurden bei dem 41-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, wie es im Bericht der Polizei heißt.