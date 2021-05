Dettelbach vor 1 Stunde

40 Tiere gemeldet

Der Rinderzuchtverband Franken hält den 100. Markt am Dienstag, 8. Juni, in der Frankenhalle in Dettelbach. Es sind insgesamt 28 Stück Großvieh gemeldet. Ein großer Teil der angebotenen Tiere verfügt bereits über einen gültigen BT-Impfschutz und kann somit auch in restriktionsfreie Gebiete verkauft werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Zuchtverbandes.