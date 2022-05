Zur Jubiläumsveranstaltung der Sing- und Musikschule Steigerwald fanden rund 250 Mitwirkende und Besucher jeden Alters den Weg in die Wiesentheider Steigerwaldhalle.

Die dreiteilige Veranstaltung begann mit einem Schülervorspiel. Von der Musikalischen Früherziehung und WIM-Klasse, vielen Einzelvorträgen der musikalischen Unter- und Mittelstufe bis hin zu den Auftritten einiger Instrumentalensembles der Musikschule wurde das gesamte musikalische Spektrum und Vielfältigkeit der Sing-und Musikschule aufgezeigt. Der Kinderchor des MGV Wiesentheid beendete mit einem begeisternden Auftritt als Kooperationspartner der Musikschule diesen ersten Teil.

Im folgenden Festakt wurden die Festgäste, und vor allem auch die Bürgermeister*Innen der acht Mitgliedsgemeinden der Musikschule vom 1. Vorsitzenden, 1. Bürgermeister Klaus Köhler, begrüßt. In der sich anschließenden Festansprache gab Klaus Köhler einen Rückblick auf 40 Jahre Musikschule in der Region Östlicher Landkreis Kitzingen und zeigte die große Bedeutung einer musikalischen Bildungseinrichtung für die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Bereich auf. Dem Initiator und Mitbegründer Walter Hahn, Altbürgermeister und Ehrenbürger Wiesentheids, dankte er nochmals herzlich für dessen Idee 1981 eine Institution wie die Sing- und Musikschule zu gründen. Als Jubiläumsgeschenke für die Musikschule durfte der Fachliche Leiter und Geschäftsführer, Hans-Joachim Krämer zwei Geldspenden in Höhe von je 1000 Euro von der Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald eG aus den Händen vom Vorstandsvorsitzenden Martin Weber und der Sparkasse Mainfranken vom Leiter des Beratungscenters Wiesentheid, Cornelius Göb entgegen nehmen.

Der Festakt wurde umrahmt vom Lehrerensemble der Musikschule mit einer Uraufführung von zwei Werken, eigens für diesen Anlass von der Harfenistin und Lehrkraft der Musikschule, Julia Rosenberger komponiert.

Im dritten und letzten Teil des Jubiläumsprogramms zeigten die fortgeschrittenen Schüler der musikalischen Mittel – und Oberstufe, teilweise auch in Begleitung ihrer Musiklehrer, was sie in vielen Jahren des fleißigen Übens gelernt haben und ernteten dafür viel Applaus.

Der Jugendchor und das Bläserquartett des MGV Wiesentheid rundeten diesen musikalischen Tag mit ihren gekonnt dargebotenen Beiträgen ab. Herzlichen Dank allen Helfern für die tolle Unterstützung an diesem gelungenen Festtag.

Von: Hans-Joachim Krämer (Fachlicher Leiter und Geschäftsführer, Sing-und Musikschule Steigerwald e.V. Wiesentheid)