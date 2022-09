Dettelbach vor 1 Stunde

40-Jährige stürzte vom Rad

Eine 40-jährige Frau war am Mittwochvormittag mit dem Fahrrad entlang der Scherenbergstraße in Dettelbach unterwegs. Aus unbekanntem Grund verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und kam zu Fall. Dabei zog sich die Frau eine mittelschwere Verletzung zu, weshalb sie der Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportierte. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro, teilt die Polizei mit.