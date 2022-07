Kitzingen vor 57 Minuten

39,6 Grad: Kitzingen bleibt auch am Mittwoch Hitze-Hochburg

Nach 37,7 Hitze-Grad am Dienstag brachte der Mittwoch eine erneute Steigerung. Die Messstation liegt in einem Garten am Rande der Stadt – und weist eine Besonderheit auf.