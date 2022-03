Marktbreit vor 25 Minuten

39-Jähriger bei Kontrolle durch Alkoholgeruch aufgefallen

Alkoholgeruch fiel bei einem 39-jährigen Skoda-Fahrer bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.