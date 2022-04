Sommerach vor 2 Stunden

38-Jähriger zwischen Auto und Lkw eingequetscht

Als ein 81-jähriger Mann am Mittwochmorgen in der Sommeracher Hauptstraße mit seinem Toyota an einem parkenden Lkw vorbeifuhr, übersah er einen 38-Jährigen, der gerade mit Ladetätigkeiten am Lkw beschäftigt war.