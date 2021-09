Kitzingen vor 1 Stunde

37-jähriger Radfahrer stürzt

Am Mittwochmorgen fuhr ein 37-jähriger Radfahrer in Kitzingen auf der Balthasar-Neumann-Straße in Richtung Mainbernheimer Straße. Verkehrsbedingt musste der Zweiradfahrer sein Gefährt abbremsen und stürzte anschließend aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilt.