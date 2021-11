Kitzingen vor 40 Minuten

37-Jährige mit über zwei Promille angehalten

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in der Egerländer Straße in Kitzingen eine 37-jährige Autofahrerin. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,62 Promille.