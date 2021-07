Das vergangene Jahr war hart: kein Fußballtraining, keine Fußballspiele, kein Miteinander. Trotzdem sind viele engagierte Ehrenamtliche ihren Vereinen treu geblieben und freuen sich, dass ihr Sport und ihr Vereinsleben wieder langsam losgehen können. Johannes Unger aus Volkach beispielsweise ist seit zehn Jahren in der Fußballabteilung beim VfL Volkach, zuerst als Co-Trainer und jetzt unterstützend als Jugendleiter ehrenamtlich tätig. Jetzt ist ihm die 3500. Ehrenamtskarte im Landkreis Kitzingen überreicht worden. Das teilt das Landratsamt in einem Presseschreiben mit.

Er selbst hatte einen Sammelantrag für seinen Verein gestellt und wurde so selbst zum Empfänger der Ehrenamtskarte. Der 38-Jährige freute sich über die persönliche Übergabe durch Landrätin Tamara Bischof. "Egal in welchem Bereich, das Ehrenamt ist wie ein Kleber für unsere Gesellschaft. Dieses Engagement können wir weder fordern noch mit Geld aufwiegen. Durch die bayerische Ehrenamtskarte kann ich jedoch den vielen ehrenamtlichen Landkreisbürgern meinen Dank ausdrücken und ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung setzen", sagte die Landrätin.

Johannes Unger betonte, dass er sich nur stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in seinem Verein und in vielen anderen Vereinen in der Region sehe. Bayernweit gibt es 150 000 ausgestellte Ehrenamtskarten mit über 4000 Akzeptanzstellen, die Vergünstigungen für die Ehrenamtskarteninhaber anbieten.

Zuständig für die Ehrenamtskarte im Landkreis Kitzingen ist Manuela Link in der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement, Tel.: (09321) 9285015.