Anfang Mai dieses Jahres konnte die Firma MainCamp aus Marktbreit nach langer Corona-Pause wieder ein Frühlingsfest feiern. Bei der traditionellen Tombola wurden Einnahmen in Höhe von 3300 Euro erzielt, die Prokurist Peter Blaß nun vollumfänglich der ehrenamtlichen Ukrainehilfe Dettelbach übergeben hat. „Wir sind im Internet auf das große Engagement der Stadt Dettelbach aufmerksam geworden und waren daher schnell sicher, dass dort die Mittel rasch und unbürokratisch an der richtigen Stelle eingesetzt werden“, betonte Blaß bei der Spendenübergabe mit Bürgermeister Matthias Bielek und der Koordinatorin der Ukrainehilfe Sandra Pfannes. Dies schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung

Pfannes selbst engagiert sich nicht nur in Dettelbach ehrenamtlich in diesem Bereich, sondern ist über die Organisation „Simply Help“ über den ganzen Landkreis vernetzt und aktiv. „Ich freue mich riesig über diese Unterstützung. Auch wenn das Thema gefühlt nicht mehr so allgegenwärtig und präsent ist, helfen wir noch tagtäglich vielen Hilfesuchenden aus der Ukraine, um an existenzielle Dinge wie Lebensmittel, Babyausstattung, Kopiergeld, Wertmarken und häusliche Grundausstattung oder Medizin zu kommen“, so Pfannes.

Von der Unterstützung beim Dialog mit den Ämtern, über die Organisation eines Sprachkurses bis zur Besorgung selbstverständlicher Artikel des täglichen Bedarfs – alles Aufgaben, die Sandra Pfannes mit vollem Einsatz fordern. Auch Bürgermeister Matthias Bielek bedankte sich ausdrücklich für die Spende. Er betonte, dass dies eine tolle Wertschätzung für alle sei, die sich in Dettelbach und den Ortsteilen für Geflüchtete ehrenamtlich und leidenschaftlich engagieren.