Sickershausen vor 40 Minuten

33-Jähriger war aggressiv und uneinsichtig

Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr ging über die Einsatzzentrale bei der Polizei Kitzingen eine Meldung einer aggressiven Person in der Waldstraße in Sickershausen ein. Dieser solle gegen eine Haustüre schlagen. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort einen alkoholisierten 33-jähriger Mann an, der sich sichtlich aggressiv und uneinsichtig verhielt. Nachdem der Mann einem ausgesprochenen Platzverweis keine Folge leistete, fesselten ihn die Polizeibeamten und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei leistete er laut Polizeibericht Widerstand und sprach Beleidigungen sowie Bedrohungen gegen die Beamten aus. Die Nacht verbrachte der Beschuldigte dann in der Zelle. Gegen den 33-Jährigen wird wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.