Trotz Hausverbots hielt sich ein 33-Jähriger Sonntagnacht um 3.45 Uhr in einer Tankstelle in der Repperdorfer Straße in Kitzingen auf. Die Polizei erhielt eine Mitteilung, dass er dort Kunden provoziere und auf die Fahrbahn gesprungen sei, außerdem hätte er auf die Motorhaube eines bisher unbekannten, vorbeifahrenden Pkws geschlagen.

Die Streifenbesatzung traf den stark alkoholisierten Mann vor Ort an. Nachdem er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, musste der 33-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Ob ein Schaden an dem vorbeifahrenden Auto entstand, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Kitzingen bittet deshalb den betreffenden Autofahrer, sich unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.