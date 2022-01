Iphofen vor 13 Minuten

33-Jährige fuhr unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch um 0.10 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter auf der Rödelseer Straße in Iphofen eine 33-jährige Autofahrerin. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten diverse drogentypische Auffälligkeiten bei der Fahrerin fest. Ein anschließender Drogentest verlief positiv, so der Polizeibericht. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Kitzingen angeordnet. Gegen die Fahrerin wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.