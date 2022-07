"Mit 3000 Schritten und dem Winzermännle durch 3000 Jahre Weingeschichte und Trinkkultur" lautet der Titel der Gästeführung am Sonntag, 24. Juli, die in der Reihe "Kabinettstückchen" im Weinparadies Franken stattfindet, teilt Weinparadies Franken mit.

Gästeführer Heinz Voit aus Bullenheim will die Besucher bei seiner Weinwanderung auf die Spuren des Weines in Vergangenheit und Gegenwart führen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei wird auf den Höhen des Bullenheimer Berges im Weinparadies vom Weingenuss seit der Zeit der Kelten die Rede sein, von Trinkritualen und manchen überraschenden, noch heute gültigen Trinkgewohnheiten.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Weinparadiesscheune in Ippesheim, die Kosten betragen fünf Euro. Anmeldung bei Heinz Voit, E-Mail: heihevo@gmail.com, Tel.: (09339) 989626.