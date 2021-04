Stadtschwarzach vor 1 Stunde

300 Österkörbchen am Marktplatzbrunnen

300 Osterkörbchen als Ostergruß des Teams "Generation plus" präsentierte die für die Seniorenarbeit zuständige Gruppe zwischen den zwei Stelzenläufern am Marktplatzbrunnen in Stadtschwarzach. In einer Homeoffice-Bastel-Aktion konnte die Gruppe, unterstützt von zahlreichen "Mit-Bastlern", wieder viel Freude bei den Senioren im Schwarzacher Becken und Reupelsdorf schenken. Zusammen mit einem österlichen Monatsbrief konnten die kleinen Präsente so in die Haushalte gebracht werden. Das „Team Generation plus“ möchte bei all den Einschränkungen in der Coronazeit mit Aktionen neugierig machen auf die Zeit danach, wo es neben den gewohnten Treffen des Seniorenkreises verschiedene kreative Angebote geben wird.