Marktbreit vor 53 Minuten

300 FFP2-Masken für Senioren gespendet

Peter Blaß, Prokurist der maincamp GmbH, überreichte eine Spende für das Haus der Senioren der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Marktbreit in Form von 300 FFP2-Masken. Ursprünglich wollte Peter Blaß die Masken an seine Kunden bei ihrem Besuch im Laden für Campingzubehör aushändigen, doch wegen des Lockdowns musste auch sein Verkaufsbereich schließen, heißt es in einer Pressemitteilung der AWO. Das Marktbreiter Unternehmen beschloss, das Haus der Senioren der Arbeiterwohlfahrt zu bedenken. Der Prokurist würdigt mit seiner Spende auch die gute Arbeit der Mitarbeiter, die täglich an den Senioren geleistet wird. Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann dankte der maincamp GmbH für die freundliche Unterstützung.