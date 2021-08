Wiesentheid vor 20 Minuten

30 Jahre im Schuhhandel tätig

Die Firma Zechmeister KG hat in Wiesentheid 1991 den Standort der Firma Kaufhaus Baierl übernommen. Michaela Mey hat in der Firma Baierl ihre Ausbildung absolviert und wurde von der Firma Zechmeister mit übernommen. Im Jahr 2000 wurde von der Firma Zechmeister im Gewerbegebiet von Wiesentheid ein neuer Schuhmarkt gebaut. Ab der Eröffnung des neuen Schuh-Profis in Wiesentheid hat Michaela Mey die Filialleitung übernommen. Seit dieser Zeit ist sie ein fester Bestandteil des Mitarbeiterstammes.