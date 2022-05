Kitzingen vor 1 Stunde

30-Jähriger raucht Joint – Geruch ruft die Polizei auf den Plan

Während der Streife am Dienstagabend bemerkten Beamte der Kitzinger Polizei am Bleichwasen starken Marihuana-Geruch und trafen vor Ort einen 30-jährigen Mann an. Darauf angesprochen gab er an, einen Joint geraucht zu haben.