Glück im Unglück hatte eine Frau bei einem Unfall, denn es wurde niemand verletzt: In der Keltenstraße in Kitzingen war am Mittwochnachmittag eine 27-Jährige mit ihrem Auto in Richtung des Klinikums unterwegs, als ihr Wagen – wie die Polizei schreibt, aus Unachtsamkeit – nach links geriet und dort mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.