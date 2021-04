Der Rinderzuchtverband Franken hält seinen nächsten Markt am Dienstag, 27. April, in der Frankenhalle in Dettelbach. Es sind insgesamt 26 Stück Großvieh gemeldet.

Ein großer Teil der angebotenen Tiere verfügt bereits über einen gültigen BT-Impfschutz und kann somit auch in restriktionsfreie Gebiete verkauft werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Rinderzuchtverbands. Die Verkaufstiere können am Tag der Versteigerung zwischen 11 und 12 Uhr besichtigt werden. Die Zuchttiere sind im Stall in einem Abstand von circa zwei Meter angehängt. Im Stall sind maximal zwölf Kaufinteressenten gleichzeitig zugelassen, wobei die maximale Aufenthaltsdauer je Person 15 Minuten beträgt. Es dürfen nur 40 Personen im Versteigerungsring sein. Es dürfen sich keine Besucher und Schaulustige im Vermarktungsgelände aufhalten. Nur registrierte Käufer mit Winker sind im Verkaufsring zugelassen.

Die acht Jungbullen sind zwischen elf und 15 Monate alt und stammen fast ausschließlich aus Anpaarungen im Rahmen des Zuchtprogrammes. Auf der Vaterseite stehen beim Fleckvieh Impossum, Vollkommen PP, Marokko PP, Orka und Sonora, beim Gelbvieh Urumel, Mergent und der Fleischrindbulle Klaudius.

Das Angebot umfasst 13 Jungkühe, die vor kurzem ihr erstes Kalb gebracht haben und zwei älteren Kühen. Bei allen Kühen in Milch liegt ein Probemelken vor, so dass der derzeitige Leistungsstand bekannt ist.

Bei den drei Kalbinnen stehen auf der Vaterseite die Bullen Macbeth, Martin und Manton.

Alle Tiere sind transportversichert und stammen aus einem BHV1-freien Gebiet sowie aus Leukose unverdächtigen Betrieben.

Am Dienstag, 27. April, zwischen 8 und 10 Uhr ist Auftrieb, um 10.15 Uhr Körung der Bullen, um 10.45 Uhr die Bewertung der weiblichen Tiere. Ab 12 Uhr ist Versteigerung in folgender Reihenfolge: Bullen, Kühe, Kalbinnen, Jungrinder. Bei Ankauf größerer Tierzahlen gewährt die Organisation Transportbeihilfe. Kaufaufträge unter Tel.: (0931) 801057-8000 (Fax: -8005).