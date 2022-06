Kitzingen vor 1 Stunde

26-Jähriger von Polizei kontrolliert: 1,76 Promille und keine Fahrerlaubnis

Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Sonntagabend Am Dreistock in Kitzingen kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,76 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde und der Mann die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten musste.