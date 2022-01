Kitzingen vor 19 Minuten

26-Jähriger unter Drogen am Steuer

Am Mittwochnachmittag kontrollierten die Ordnungshüter in der Schützenstraße in Kitzingen den 26-jährigen Fahrer eines Transporters und stellten bei diesem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt werden musste, so der Polizeibericht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.