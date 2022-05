Bereits am Donnerstag kam es in Marktsteft, Am Traugraben 2, zwischen 9.45 Uhr und 18.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort parkte eine 59-jährige ihren BMW am rechten Fahrbahnrand. Anschließend wurde der Wagen laut Polizei durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Es entstand Schaden von 2500 Euro. Wer kann Hinweise geben?

