Seinsheim vor 8 Stunden

250 Liter Diesel aus Lkw-Tank abgezapft

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 16.45 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, an einer Sattelzugmaschine, die in der Frankenstraße in Seinsheim am Ortsausgang in Richtung Bullenheim geparkt war, Diesel abgezapft.