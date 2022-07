25-jähriges Jubiläum feiert heuer in Iphofen die Marktapotheke mit Chefin Birgit Rothaug und ihren sieben Mitarbeiterinnen.

Die gebürtige Marktheidenfelderin Birgit Rothaug hatte 1991 die einstige Stadtapotheke am Kirchplatz gepachtet, 1997 folgten dann der Umzug an den Marktplatz und die Umfirmierung zur Marktapotheke. Mittlerweile werden in der Apotheke auch elektronische Rezepte bearbeitet, die Medikamente werden täglich von Fachpersonal zum Kunden gebracht. Auf ein Ereignis im September freut sich Birgit Rothaug ganz besonders. Da kann ihre dienstälteste Mitarbeiterin Claudia Weigand 30 Jahre Mitarbeit in der Iphöfer Apotheke feiern.