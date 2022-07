Obernbreit vor 18 Minuten

25 Jahre Fußpflegepraxis Gertraud Blank

Am 1. Juli 1997 eröffnete Frau Gertraud Blank in Obernbreit ihre Fußpflegepraxis, die sie noch heute mit viel Leidenschaft und Engagement führt. Die Entscheidung, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen, anstatt in den erlernten Beruf als kaufmännische Angestellte zurückzukehren, bot Frau Blank eine tolle Perspektive, ihre Rolle als zweifache Mutter mit einer erfüllenden und flexiblen Beschäftigung zu kombinieren. Darüber hinaus bot die Ausbildung zur med. Fußpflegerin auch die Aussicht auf einen regen Austausch mit ihren Mitmenschen während der Behandlungen – ein Punkt, der Frau Blank schon immer sehr wichtig ist. Nach Abschluss der Ausbildung eröffnete sie schließlich 1997 ihre Fußpflegepraxis im eigenen Haus. Am Anfang waren es einige wenige Kunden, doch schnell hat sich das neue Angebot und die wohltuende Behandlung der Füße herumgesprochen und die Praxis wurde ein voller Erfolg mit vielen treuen Stammkunden. Als die Kinder von zuhause auszogen, entschied sich Frau Blank noch einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Nach einer Stelle im Weinverkauf ist sie seit 2017 wieder in ihrem erlernten Beruf als kaufmännische Angestellte tätig. Die Fußpflegepraxis und ihre Kunden sind ihr aber so ans Herz gewachsen, dass sie die Praxis auch heute noch stundenweise weiterführt. Zum 25-jährigen Jubiläum gratulierte Herr Treumann von der IHK Würzburg und überreichte eine Urkunde als Anerkennung. Die Glückwünsche der Gemeinde Obernbreit überbrachte Frau Bürgermeisterin Susanne Knof und überreichte einen Blumenstrauß.