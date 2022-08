Geiselwind vor 42 Minuten

25 Jahre Bike & Music in Geiselwind: Metal- und Motorradfreunde wieder vereint

Spektakuläre Motorräder, brachiale Musik, heiße Reifen und scharfe Kurven bestimmten das Festival für Bike- und Metal-Fans an diesem Wochenende an der A3 in Geiselwind.