Kitzingen vor 25 Minuten

25-jähriger Kradfahrer gestürzt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Kraftrad auf der Wörthstraße in Kitzingen. An der Kreuzung zur B 8 bog er nach links in Richtung Würzburg ab. Dabei geriet er mit dem Vorderreifen auf die Fahrbahnmarkierung, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn, schreibt die Polizei.