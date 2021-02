Der Albtraum: Corona in einem Altenheim! Nach dem Seniorenheim Phönix in Dettelbach traf es jetzt auch das Kitzinger Caritas-Seniorenheim St. Elisabeth . 30 positiv getestete Senioren sowie zehn Pflegekräfte Ende vergangener Woche, am Montag dann 41 infizierte Bewohner und elf Mitarbeiter – das war von dem Heim alleine nicht mehr zu stemmen. Nach einem entsprechenden Hilferuf war das Kitzinger BRK sofort mit einer Art schnellen Eingreiftruppe sofort vor Ort, um zusammen mit dem "Team Bayern" zu helfen. Wie sieht die Hilfe genau aus?

Laut BRK-Chef Felix Wallström sind seine Mitarbeiter schwerpunktmäßig "für logistische Aufgaben eingeteilt", etwa die Essensausgabe. Für das Team Bayern habe man zudem eine Telefonhotline eingerichtet. Daneben übernimmt das BRK die Antigen-Schnelltestung, die für die Pflegekräfte vor Ort vorgeschrieben ist. Dies sei Aufgabe ausgebildeter Einsatzkräfte aus dem Ehrenamt. Vereinzelt würden aber auch Fachkräfte in der Pflege eingesetzt.

Insgesamt, so betont Wallström auf Anfrage dieser Redaktion, sei das BRK-Aufgabenspektrum in der Pandemiebekämpfung breit gefächert. Im Impfzentrum 2 des Landkreises sind täglich etwa zehn hauptamtliche Mitarbeiter vor Ort, dazu kommen die mobilen Impfteams mit täglich neun hauptamtlichen Mitarbeitern. Angeboten werden zudem – auf Anfrage – mobile Antigen-Schnelltests in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Das BRK betreut darüber hinaus dreimal wöchentlich mit je drei Helfern die Corona-Teststrecke in Albertshofen. Zusammengefasst heißt das: Um die 25 Mitarbeiter des BRK sind täglich direkt an der Bekämpfung der Pandemie beteiligt, dazu gesellen sich noch zahlreiche ehrenamtliche Kollegen.

Personell gut aufgestellt

Extra Kosten entstehen dafür nicht. Vor Ort sind ausschließlich ehrenamtliche Einsatzkräfte, die unentgeltlich arbeiten und auch keine Arbeitgeberfreistellung benötigen, wie Wallström betont. Personelle Engpässe sieht der BRK-Chef derzeit nicht: "Im Wesentlichen kommen unsere ehrenamtlichen Helfer aus dem gesamten Landkreis." Dazu kämen die Helfer des Teams Bayern, die nicht zwingend einer Hilfsorganisation angehören müssen. Meist melden sich Freiwillige, die das BRK punktuell unterstützen möchten.

Das Team Bayern hat unterdessen noch einmal einen Aufruf gestartet und sucht Freiwillige für den Einsatz in dem betroffenen Kitzinger Heim. Es gehe darum, hinter dem derzeit aktiven Team eine zweite Mannschaft zusammenzustellen. Mitmachen kann jeder, der sich einbringen will. Es gehe beispielsweise um Unterstützung in der Küche. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Tel.: (09321) 210370 (von 8 bis 20 Uhr) oder per E-Mail an einsatzstab@kvkitzingen.brk.de melden.



Aller Voraussicht nach werde man die Hilfe in dem Kitzinger Altenheim "noch diese Woche aufrechterhalten", sagt Wallström. Ein Kapazitätsproblem sieht der BRK-Chef nicht: Man könne neben den hauptamtlichen Kollegen auf einen großen Helfer-Pool ehrenamtlicher Kräfte zurückgreifen. Im Zweifel habe man zudem Zugriff auf ein Netzwerk als Hilfsorganisation. Um die Fachkräfte zu entlasten, sei das Team Bayern "eine gute zusätzliche Stütze". Nicht zuletzt deshalb hebt Wallström hervor, dass "wir noch Energie übrig haben".

Nicht an der Leistungsgrenze

Weshalb es vom Personal her auch kein Problem sei, falls es einen weiteren Corona-Hotspot in einem Altenheim geben sollte. Auch hier könne man die zusätzliche Arbeit jederzeit stemmen und ein Einsatzteam vor Ort schicken. Sobald ein Heim um Hilfe rufe, so Wallström, "stehen wir parat!" Die beruhigende Botschaft lautet denn auch: "Wir sind noch nicht an der Leistungsgrenze angekommen."