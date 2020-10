Es gab eine Zeit, da war Kopfsteinpflaster in den Innenstädten der letzte Schrei. Stadtentwickler pochten bei Sanierungen geradezu auf den historischen Belag – vergaßen dabei aber ganz und gar den Alltag der Menschen. Was schön aussieht, ist nicht immer schön zu begehen. Und so gibt es auch und gerade in unterfränkischen Orten rund um die Marktplätze oft ein Holper-Problem. Meist sind es ältere Menschen, die das Nachsehen haben.

Dettelbach bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme: In der Innenstadt lässt sich mitunter nur schwer vorankommen. Entsprechend häufen sich die Beschwerden bei der Stadtverwaltung. Das Pflaster ist längst nicht mehr der letzte Schrei – sondern oft nur noch ein Ärgernis. Weshalb nicht wenige es inzwischen bereuen, dass bei der letzten Sanierung so sehr auf Pflaster gesetzt wurde. Man sei damals, so erinnert sich Manfred Berger (SPD) in der Stadtratssitzung am Montagabend, vom seinerzeitigen Stadtplaner beim Thema Pflaster „fast vergewaltigt worden“. Immerhin: Das Problem ist nicht nur erkannt, jetzt soll es auch gebannt werden.

In der Praxis sieht das demnächst so aus: Es soll einen rumpel- und barrierefreien Weg durch die Innenstadt geben. Eine Art Rollator-Autobahn, wie es Bürgermeister Matthias Bielek augenzwinkernd ausdrückte. Und so macht sich die Stadt nach einem glatten 17:0-Beschluss jetzt auf, einen barrierefreien Gehweg, vom Brücker Tor kommend von der Eichgasse über den Marktplatz um den Brunnen herum bis zur Einmündung Bamberger Straße zu schaffen.

Platten statt Pflaster

Die Strecke beträgt insgesamt 240 Meter. Auf einer Breite von 1,20 Meter kommt das Pflaster weg und wird durch Platten ersetzt. Welche das genau sein sollen, möchte der Stadtrat erst noch entscheiden. So wie auch noch entschieden werden muss, wo genau die Strecke verläuft: Auf dem Gehweg, wie zunächst geplant? Oder doch am seitlichen Rand der Straße, wie etwa von Herbert Holzapfel (Freie Wähler) gefordert wurde.

Oberste Priorität aber hat, da waren sich alle Räte einig, die Barrierefreiheit. Es könne also nicht sein, dass beispielsweise Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren oder Mütter mit Kinderwagen ständig zwischen Straße und Gehweg wechseln müssen. Wenn, muss die Lösung Sinn machen. Stolperfallen dürfe es in diesem Bereich dann einfach nicht mehr geben. Dafür nimmt die Stadt 135 000 Euro in die Hand, wobei auch nach Fördergeldern Ausschau gehalten werden soll.

Autofreier Marktplatz

Die Hoffnung der Räte ist, dass der neue Gehweg bis zum Sommer 2022 fertig sein könnte und ab dann im wahrsten Wortsinn alles glatt geht. Und noch etwas drang bei der Diskussion immer wieder durch: In Dettelbach scheint die Zeit reif für neue Verkehrskonzepte. Ein Wunsch ist dabei, dass Autos auf dem Marktplatz in absehbarer Zeit möglichst gar nichts mehr verloren haben.