Am Osterwochenende stellte die Polizeiinspektion Kitzingen im gesamten Landkreis 24 Verstöße gegen das bestehende Infektionsschutzgesetz fest. Unter anderem wurden am Donnerstag um 2.30 Uhr elf Personen angetroffen, die in einer Weinbergshütte in Sommerach und anschließend noch in einer Garage zusammen feierten, informiert der Polizeibericht. Am Freitag hielten sich um 12.15 Uhr zwei Personen in Dettelbach am Mainufer mit weiteren Personen zusammen auf. Am Freitag feierten um 22.30 Uhr sieben Personen in der Hauptstraße in Abtswind zusammen. Am Sonntag waren um 1.50 Uhr vier Personen in Kitzingen auf der Staatsstraße 2271 zusammen in einem Auto unterwegs.